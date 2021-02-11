Испания

Испанцы могут вернуться на футбольное поле против Валенсии после ранее полученных травм.

Футболисты мадридского Реала провели тренировочную сессию в рамках подготовки к предстоящему поединку 23-го тура испанской Ла Лиги против Валенсии.

Как сообщает Marca, защитник Даниэль Карвахаль и правый вингер Лукас Васкес, которые которые восстанавливались после ранее полученных повреждений, вернулись к тренировкам в общей группе "сливочных".

При этом, стоит отметить, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Эдер Милитан, Марсело, Феде Вальверде, Эден Азар и Родриго Гоэс по-прежнему остаются вне общей группы Реала, поэтому в предстоящем поединке они участия не примут.

Напомним, матч Реал Мадрид — Валенсия состоится в воскресенье, 14 февраля, в 17:15 по киевскому времени.

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