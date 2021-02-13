Испания

Гол Мунира принес в копилку андалусийцев три очка.

Севилья принимала на своем поле Уэску в поединке 23-го тура испанской Ла Лиги.

Победителя данного противостояния определил единственный гол, автором которого на 57-й минуте стал нападающий андалусийцев Мунир Эль Хаддади.

Таким образом, Уэска продолжает располагаться на последней строчке, тогда как Севилья опередила в турнирной таблице Барселону, как минимум до конца этого игрового дня.

Севилья — Уэска 1:0

Гол: Мунир, 57

Севилья: Буну, Серджи Гомес, Рекик, Диего Карлос, Ракитич (Жордан, 65), Алеиш Видаль (Кунде, 81), Оливер Торрес (Фернандо, 81), Гудель, Гомес (Сусо, 75), де Йонг (Эн-Несири, 65), Мунир.

Уэска: Альваро Фернандес, Галан, Сильва (Инсуа, 16), Сиовас, Маффео, Думбия (Феррейро, 60), Сеоане, Микель Рико (Хуан Карлос, 81), Пулидо (Серхио Гомес, 81), Рафа Мир, Окадзаки (Дани Эскриче, 60).

Предупреждения: де Йонг, Эн-Несири, Буну — Думбия, Рафа Мир, Галан, Инсуа