Гол Мунира принес в копилку андалусийцев три очка.
Севилья - Уэска, Getty Images
13 февраля 2021, 19:16
Севилья принимала на своем поле Уэску в поединке 23-го тура испанской Ла Лиги.
Победителя данного противостояния определил единственный гол, автором которого на 57-й минуте стал нападающий андалусийцев Мунир Эль Хаддади.
Таким образом, Уэска продолжает располагаться на последней строчке, тогда как Севилья опередила в турнирной таблице Барселону, как минимум до конца этого игрового дня.
Севилья — Уэска 1:0
Гол: Мунир, 57
Севилья: Буну, Серджи Гомес, Рекик, Диего Карлос, Ракитич (Жордан, 65), Алеиш Видаль (Кунде, 81), Оливер Торрес (Фернандо, 81), Гудель, Гомес (Сусо, 75), де Йонг (Эн-Несири, 65), Мунир.
Уэска: Альваро Фернандес, Галан, Сильва (Инсуа, 16), Сиовас, Маффео, Думбия (Феррейро, 60), Сеоане, Микель Рико (Хуан Карлос, 81), Пулидо (Серхио Гомес, 81), Рафа Мир, Окадзаки (Дани Эскриче, 60).
Предупреждения: де Йонг, Эн-Несири, Буну — Думбия, Рафа Мир, Галан, Инсуа