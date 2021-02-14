Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Реал примет Валенсию на своем поле в рамках поединка 23-го тура чемпионата Испании.

Реал — Валенсия

Воскресенье, 14 февраля, 17:15. Мадрид, стадион им. Альфредо Ди Стефано. Главный арбитр встречи — Хосе Санчес Мартинес.

Реал подходит к поединку на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Атлетико на восемь баллов. К тому же, у матрасников есть игра в запасе. "Королевский клуб" после вылета из Кубка Испании от Алькаяно умудрился проиграть еще и Леванте в чемпионате, но в двух последних играх "сливочные" вернулись на победную тропу, обыграв Уэску и Хетафе.

Реал может позволить себе полностью сосредоточиться на отчетном поединке, учитывая, что среди следующей недели подопечных Зинедина Зидана не ждет игра в Лиге чемпионов. Однако французский тренер не сможет рассчитывать на ряд основных футболистов, которые выбыли из-за повреждений, но и стоит отметить возвращение Васкеса и Карвахаля.

Валенсия, в свою очередь, неудачно проводит последние поединки, выиграв лишь один из них — против Эльче. "Летучие мыши" из-за не самых лучших результатов обосновались во второй половине таблице — перед воскресным игровым днем у них 24 набранных балла в 22 поединках и 12 позиция. В прошлом туре Валенсия сыграла вничью с Атлетиком.

Традиционно, матчи между этими командами дарят много голов. Так, последние три поединка ознаменовались 12 взятиями ворот. К тому же, особый шарм игре добавляет предыдущая встреча, которая завершилась со счетом 4:1 в пользу Валенсии. Сможет ли Реал взять реванш и реабилитироваться за столь провальный матч?

Не сыграют: Милитан, Одриосола, Вальверде, Рамос, Азар, Родриго — Черышев, Мангала, Диакаби