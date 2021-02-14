Испания

"Огурцы" набрали три очка в непростом поединке.

Бетис в рамках поединка 23-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Вильярреалу и добился победы.

"Огурцы" открыли счет под занавес первой половины игры усилиями Фекира, а затем забили в начале второго тайма — отличился Эерсон. "Желтая субмарина" смогла ответить лишь голом Морено с пенальти.

Вильярреал - Бетис 1:2

Голы: Морено, 65 — Фекир, 45, Эмерсон, 52

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Фойт (Фер Ниньо, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 60) — Баэна (Раба, 61), Парехо — Мой Гомес (Коста, 88), Морено, Алькасер (Бакка, 61).

Бетис: Роблес — Эмерсон, Миранда, Манди, Руис (Сидней, 78) — Родригес, Каналес, Фекир, Гуардадо, Руибаль (Монтойя, 82) — Морон (Вильям Карвалью, 83).

Предупреждения: Парехо, Фойт, Пенья — Эмерсон, Миранда