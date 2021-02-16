Испания

Баски отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Атлетик в рамках поединка 23-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Кадису и добился разгромной победы.

Баски отметились тремя забитыми голами еще до перерыва, а уже во втором тайме Вильямс поставил "точку" в матче.

Кадис — Атлетик 0:4

Голы: Беренгер, 4, 29, Лопес, 15, Вильямс, 52

Кадис: Ледесма — Карселен (Мартин, 85), Алькала, Чала, Фали, Санчес (Шапонич, 46) — Гарридо, Переа (Собрино, 46), Эспино — Негредо (Искьердо, 46), Лосано (Алехо, 46).

Атлетик: Симон — Нуньес, Берчиче, Альварес, Капа (Лекуэ, 79) — Рауль Гарсия (Вильялибре, 66), Весга, Муниаин, Унаи Лопес (Венседор, 76) — Беренгер (Ибаи Гомес, 79), Уильямс (Морсильо, 66).

Предупреждения: Чала, Фали — Весга