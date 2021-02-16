Испания

В начале января стороны согласовали переход в конце текущего сезона.

Универсальный защитник Баварии Давид Алаба с большой долей вероятности сменит клубную прописку в конце текущего сезона ввиду истекающего соглашения с мюнхенцами.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, у 28-летнего австрийца существует устная договоренность о переходе в мадридский Реал предстоящим летом на правах свободного агента, однако стороны еще не подкрепили соглашение официальной подписью.

Несмотря на то, что условия контракта между Алабой и Реалом уже согласованы, Челси, Ливерпуль и другие европейские топ-клубы продолжают попытки переубедить футболиста. Но для австрийца мадридский гранд по-прежнему остается приоритетом.

В текущем сезоне Давид Алаба провел в футболке Баварии 29 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить два гола и отдать две результативные передачи.

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