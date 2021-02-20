Испания

Несмотря на тяжелое повреждение, нападающий продолжает оставаться на радарах у топ-клубов.

Согласно заявлениям испанского издания Mundo Deportivo, каталонская Барселона в предыдущую летнюю трансферную кампанию отклонила внушительное предложение от английского Манчестер в отношении возможного трансфера нападающего Ансу Фати.

"Красные дьяволы" были согласны расстаться с сумой в 150 млн евро, однако позиция "блаугранас" была однозначной — игрок останется в команде.

В новом сезоне Фати успел отыграть лишь 10 матчей (596 минут), в которых отличился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами, после чего его надолго вывел из игры разрыв мениска.

Возвращение 18-летнего футболиста ожидается в начале марта 2021 года.