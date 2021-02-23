Испания

Словенец оценил мастерство Аррисабалаги.

Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак перед матчем с Челси высказал свое мнение о проблемах Кепы в лондонском клубе.

"Кепа — - отличный вратарь. Когда он выступал в Ла Лиге, мне нравилась его игра. Он мне нравится мне даже после перехода в Челси.

Возможно, о переживал не простые времена. Многие говорят о цене, которую Челси выплатил за него. Но мне кажется, что это на него никак не влияет".

Мне кажется, что он уверен в себе и знает, что нужно делать. В последних играх, в которых он выходил на поле, он сыграл отлично.

Челси бы не стал платить 80 миллионов за игрока, если он не великолепен. Я уверен, что Кепа всем докажет, что его недооценивали и тяжелые моменты будут позади", — цитирует Облака The Times.

Напомним, матч Атлетико — Челси состоится во вторник, 23-го февраля. Начало поединка — в 22:00.