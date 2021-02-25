Испания

Футболист не продолжит карьеру в мадридском клубе.

Полузащитник английского Эвертона Хамес Родригес признался, что сейчас не намерен возвращаться в чемпионат Колумбии и в мадридский Реал.

"Пока не думаю над тем, чтобы вернуться в Колумбию. Это не входит в мои планы. Может, через ждва или три года моя позиция поменяется. Футбол — это жизнь но я не думаю, что такое случится. Сейчас я об этом не думаю.

Что касается моего возвращения в Реал, то нет, такого тоже не будет. Меня там никто не хочет видеть. Это ведь футбол, друзья", — цитирует Хамеса AS.

Напомним, Хамес Родригес выступал за мадридский клуб с 2014 по 2020 год. За этот период времени он сыграл 85 игр, в которых забил 29 мячей.

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