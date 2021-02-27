Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка 25-го тура чемпионата Испании пожалует в гости к Севилье и попытается не отдать сопернику третье место.

Севилья — Барселона

Суббота, 27 февраля, 17:15. Стадион Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Главный арбитр встречи А. Эрнандес.

Севилья подходит к поединку на четвертой строчке турнирной таблицы с 48 набранными баллам в 23 играх и собирается подвинуть Барселону с третьей позиции. В прошлом туре "нервионцы" добыли уверенную победу на выезде против Осасуны и явно не собираются останавливаться. Из последних пяти матчей Севилья выиграла четыре, уступив лишь Боруссии Д в Лиге чемпионов.

Барселона, в свою очередь, идет на третьей позиции с 50 набранными баллами, но на счету "сине-гранатовых" на одну игру больше, чем у Севильи. Для подопечных Рональда Кумана важно не проиграть, чтобы не пропустить соперника, не говоря уже о призрачных перспективах ввязаться в борьбу за чемпионский титул.

Команды совсем недавно встречались в Кубке Испании. Тот поединок завершился уверенной победой Севильи со счетом 2:0, что поставило Барселону в очень трудное положение. Сможет ли команда Кумана взять реванш хотя бы в чемпионате? Большой вопрос. Пари Сен-Жермен показал в Лиге чемпионов, что в обороне каталонской команды огромное количество дыр.

Команда Хулена Лопетеги выглядит несколько стабильнее Барселоны, а потому мало кого удивит успех "нервионцев", но сбрасывать каталонцев со счетов не стоит.

Тренерский штаб Севильи по-прежнему не может рассчитывать на Акунью и Окампоса, тогда как Барселоне придется обойтись без Коутиньо, Фати и Роберто.

Последние два матча в чемпионате между этими командами завершались при ничейном счете. Кажется, что и в этот раз может произойти подобное, но верим, что команды порадуют забитыми голами.

Отметим, что сразу после матча чемпионата команды ждет очный ответный поединок Кубка Испании.

Не сыграют: Акунья, Окампос — Фати, Коутиньо, Роберто

Интересные факты:

Севилья выиграла последние 6 матчей Ла Лиги.



Барселона выиграла последние 6 выездных матчей Ла Лиги.



Севилья не пропустила в последних 5 матчах Ла Лиги.



Барселона забивала не менее 2 голов в 7 из последних 8 матчей Ла Лиги.



Севилья забила меньше 2,5 голов в последних 3 матчах против Барселоны во всех соревнованиях.



Севилья забивала не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей Ла Лиги.