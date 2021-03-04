Испания

Соперник коллектива Рональда Кумана по решающему поединку определится в паре Леванте — Атлетик.

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Барселона — Севилья 3:0 (первый матч 0:2)

Голы: Дембеле, 12, Пике, 90+4, Брайтвейт, 95.

На 73-й минуте Лукас Окампос (Севилья) не забил пенальти (вратарь).



Барселона: тер Штеген — Мингеса (Фирпо, 78), Пике, Ленгле — Дест (Гризманн, 62), Ф. де Йонг, Бускетс (Мориба, 78), Альба — Дембеле (Тринкан, 89), Месси, Педри (Брайтвейт, 89).



Севилья: Вацлик — Видаль (Навас, 54), Кунде, Карлос, Акунья (Рекик, 54) — Хордан (Эль Хаддади, 106), Фернандо, Торрес (Окампос, 61) — Сусо (А. Гомес. 79), Л. де Йонг (Ракитич, 54), Эн-Несири.



Предупреждения: Мингеса, Месси — Фернандо, Хордан, Кунде, Эн-Несири



На 90+2-й минуте был удален Режес Фернандо (Севилья) (второе предупреждение).