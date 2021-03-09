Испания

Функционер в своих рассуждениях ссылается на удачный опыт с переходом Криштиану Роналду из мадридского Реала в туринский Ювентус.

В своем интервью египетскому телеканалу ONsport, президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение о том, что организаторам состязаний удалось провести большой объем работы с целью уменьшить финансовые и репутационные потери чемпионата Испании в следствии возможного ухода нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси.

"Месси не мог покинуть Барселону в это трансферное окно из-за договоренностей в его контракте с клубом, однако, как я когда-то говорил об уходе Криштиану Роналду, мы будем готовы в финансовом плане к подобному сценарию.

Роналду ушел из Реала в результате решения клуба, поэтому я не имею права ничего говорить по этому поводу. Безусловно, я бы хотел бы собрать лучших игроков в мире внутри Ла Лиги, но похожая история с переходом случилась в свое время и с Неймаром.

Криштиану был лучшим голеадором нашего чемпионата в свое время, и мы были шокированы новостью о его трансфере, однако финансовые последствия от его перехода оказались для нас не такими уж и весомыми. Мы заранее подготовились к этому моменту".

Также, Тебас оценил текущее финансовое состояние клубов Ла Лиги: "Мы и подумать не могли, что игра без фанатов на трибунах продлится настолько долго. Финансовые потери лиги в один момент достигли 2 млрд евро, но нам удалось сократить расходы, и эта сумма снизилась до 1,1 млрд евро.

Впрочем, я верю, что, в случае снижения заболеваемости, нам удастся в скором времени вернуть болельщиков на стадионы".

Президент Ла Лиги не мог остаться в стороне также и от комментария по поводу главного события минувшего уик-энда — выборов президента каталонской Барселоны: "Наконец-то у Барселоны появился президент, после этой неразберихи последних месяцев. Посмотрим, что Жоан Лапорта сумеет сделать с клубом на этот раз. Нам остается только ждать и наблюдать", — подытожил функционер.

Напомним, что в ближайшее время, 10 марта, Ла Лигу ожидает "атлетическое" противостояние между мадридским Атлетико и баскским Атлетиком в рамках перенесенного поединка 18-го тура.