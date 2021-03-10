Испания

Точные удары Льоренте и Суареса помогли команде Симеоне взять непростые три очка.

В перенесенном матче 18 тура ЛаЛиги лидер чемпионата Атлетико принимал Атлетик из Бильбао, который расположился на восьмой строчке.

Гости открыли счет в середине первой половины встречи. Сработала связка Уильямс-Муниаин. Первый отдавал в штрафную, а второй замыкал. 0:1.

Хозяевам удалось сравнять счет в компенсированное к первому тайму время. Вернее, после его завершения, что и вызвало негодование со стороны гостей, но Хиль Мансано засчитал взятие ворот. Лемар навесил в центр штрафной, куда вбежал Льоренте и пробил головой. Мяч рикошетом от Нуньеса влетел в сетку. 1:1.

Победу "матрасникам" принес Суарес, который сам заработал пенальти и сам его реализовал. 18 гол уругвайца в нынешнем чемпионате. Он всего на один забитый мяч отстает от Месси.

После 26 туров Атлетико уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая Барселону и Реал на шесть и восемь очков соответственно. В следующем туре подопечные Симеоне сыграют на выезде против Хетафе.

Атлетик остался на восьмой строчке. Далее по курсу у команды Марселино игра с Сельтой и Эйбаром в чемпионате и финал прошлогоднего Кубка Испании против Реала Сосьедад.

Атлетико – Атлетик 2:1

Голы: Льоренте, 45+2, Суарес, 51 (пен)

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Карраско (Лоди, 89), Коке, Льоренте (Кондогбиа, 89), Лемар (Сауль, 68) – Суарес (Торрейра, 72), Фелиш (Корреа, 67).

Атлетик: Симон — Де Маркос (Капа, 81), Нуньес, Альварес, Бершиш — Беренгер, Лопес (Венседор, 73), Весга (Гарсия, 59), Муниаин (Морсильо, 81) — Уильямс, Гарсия (Вильялибре, 74).

Предупреждения: Фелипе, 43, Лоди 90+4 – Де Маркос, 38, Весга, 41.