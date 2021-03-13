Испания

Каталонский клуб испытывает серьезные трудности в плане финансов, но все равно хочет иметь вес на трансферном рынке.

Несмотря на недавнюю победу на президентских выборах внутри каталонской Барселоны Жоана Лапорта, ситуация внутри менеджмента "блаугранас" еще далека от своей нормализации. Это напрямую влияет на финансовое состояние команды, что, в свою очередь, негативно сказывается на возможности клуба быть конкурентоспособным на трансферном рынке.

Однако, как стало известно испанскому ресурсу Sport.es, внушительные долги никак не подрывают надежд нового руководства испанского гранда на один из главных трансферов летней кампании переходов.

Речь идет о желании Барселоны заполучить норвежского форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, который в текущем сезоне продолжает показывать феноменальную результативность: 31 гол и восемь результативных передач за 29 матчей в составе "шмелей".

Для совершения данной сделки каталонцы готовы пойти на наиболее радикальные меры, и расстаться сразу с девятью своими футболистами. Согласно данным источника, речь идет о таких футболистах, как Хуниор Фирпо, Филиппе Коутиньо, Антуан Гризманн, Мартин Брайтвейт, Нето, Самуэль Умтити и Миралем Пьянич, к которым также могут присоединится Матеус Фернандес и Клеман Ленгле.

"Блаугранас" на текущий момент располагают долгом в размере почти 1,2 млрд евро, из которых 730 млн евро должны быть погашены в краткосрочной перспективе — к концу текущего сезона.

Тем не менее, финансовые трудности не влияют на конкурентоспособность команды Рональда Кумана на внутренней арене, где она идет на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая на 6 очков от мадридского Атлетико.

Ближайшая игра Барселоны состоится 15 марта, когда каталонцы на своем поле примут Уэску.