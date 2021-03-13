Испанский полузащитник может вернуться к возвращению на родину.
Фабиан Руис, Getty Images
13 марта 2021, 12:25
Согласно информации от испанского издания El Mundo Deportivo, мадридский Атлетико намерен сопроводить ближайшую летнюю трансферную кампанию переходом полузащитника неаполитанского Наполи Фабиана Руиса.
Несмотря на оставшиеся два года действующего контракта с "южанами", футболист всерьез раздумывает над сменой места работы уже в ближайшее время, а вариант с текущим лидером Ла Лиги может стать для него действительно привлекательным предложением.
Источником информации для издания стал итальянский журналист Николо Чеккарини, который в интервью TMW Radio намекнул на возможный скорый уход футболиста из Наполи: "Фабиан — один из игроков, которые могут покинуть Наполи в ближайшее время. Если он уедет, он вернется в Ла Лигу. К нему проявляет интерес Барселона, но я больше верю в то, что он перейдет в Атлетико".
В текущем сезоне Фабиан Руис стал безусловно ключевым футболистом в построении Дженнаро Гаттузо, приняв участие в 29-и поединках, в которых отметился двумя взятиями ворот и одной результативной передачей.
Его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 48 млн евро, в то время как почти три года назад он переходил в Наполи из севильского Бетиса за 30 млн евро.
Следующий матч Наполи, с возможным участием в нем испанского полузащитника, состоится 14 марта, когда неаполитанский клуб сыграет в гостях против Милана. Начало в 21:45 по киевскому времени.