Испания

Испанский полузащитник может вернуться к возвращению на родину.

Согласно информации от испанского издания El Mundo Deportivo, мадридский Атлетико намерен сопроводить ближайшую летнюю трансферную кампанию переходом полузащитника неаполитанского Наполи Фабиана Руиса.

Несмотря на оставшиеся два года действующего контракта с "южанами", футболист всерьез раздумывает над сменой места работы уже в ближайшее время, а вариант с текущим лидером Ла Лиги может стать для него действительно привлекательным предложением.

Источником информации для издания стал итальянский журналист Николо Чеккарини, который в интервью TMW Radio намекнул на возможный скорый уход футболиста из Наполи: "Фабиан — один из игроков, которые могут покинуть Наполи в ближайшее время. Если он уедет, он вернется в Ла Лигу. К нему проявляет интерес Барселона, но я больше верю в то, что он перейдет в Атлетико".

В текущем сезоне Фабиан Руис стал безусловно ключевым футболистом в построении Дженнаро Гаттузо, приняв участие в 29-и поединках, в которых отметился двумя взятиями ворот и одной результативной передачей.

Его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 48 млн евро, в то время как почти три года назад он переходил в Наполи из севильского Бетиса за 30 млн евро.

Следующий матч Наполи, с возможным участием в нем испанского полузащитника, состоится 14 марта, когда неаполитанский клуб сыграет в гостях против Милана. Начало в 21:45 по киевскому времени.