Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги Хетафе дома сумел удержать ничью в поединке против мадридского Атлетико (0:0).

В первом тайме игра была достаточно равной. Во второй половине игры "матрасники" в большинстве своем доминировали.

На 71-й минуте игры прямую красную карточку схлопотал Ньом. Но даже это не помогло подопечным Диего Симеоне вырвать победу — 0:0.

Хетафе — Атлетико 0:0



Хетафе: Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес (Суарес, 65), Унал (Тимор, 90).

Атлетико: Облак, Савич, Эрмосо (Лемар, 64), Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско (Лоди, 64), Корреа (Дембеле, 64), Суарес.

Предупреждения: Савич, Хименес, Жоау Феликс, Льоренте Эрмосо (84), Сория (90).

Удаление: Ньом.