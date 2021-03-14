Испания

Мюнхенский клуб был намерен укрепить центр поля ввиду трансфера Тиаго.

Согласно информации, полученной от испанского ежедневного издания Diario AS, мюнхенская Бавария перед стартом текущего сезона отправилась в активные поиски кандидатуры в центральную линию. Нмецкий клуб нашел одну из опций для замещения ухода Тиаго Алькантары в Ливерпуль в лице футболиста Атлетико Мадрид Сауля Ньигеса.

В борьбе за игрока, действующему чемпиону Германии пришлось бороться, хотя бы на уровне прессы против каталонской Барселоны и Манчестер Сити, однако, в конечном итоге, выбор Сауля не пал ни на одну из вышеперечисленных команд.

26-летний испанский полузащитник остался работать под руководством Диего Симеоне, и на данный момент уже успел принять участие в 29-и матчах текущего сезона, в которых сумел отличиться двумя забитыми голами.

С другой стороны, актуальное соглашение между Саулем и Атлетико, действительное до лета 2026 года, не дает особых возможностей вести переговоры с мадридским клубом из-за высокой суммы отступных — 150 млн евро.

Накануне, "матрасники" не сумели обыграть завершавший поединок в меньшинстве Хетафе (0:00, в результате чего в очередной раз подпустили к себе мадридский Реал и каталонскую Барселону в турнирной таблице. Сауль отыграл один тайма, после чего, в перерыве был заменен на Жоау Фелиша.