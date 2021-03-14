Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги Сельта дома поделила очки с Атлетиком (0:0).

В первом тайме Сельта, неожиданно, доминировала, однако так и не сумела забить один из численных моментов.

Во второй половине игры Атлетик также не сумел выровнять игру, а хозяева также не могли похвастаться реализацией.

Сельта — Атлетик 0:0

Сельта: Вильяр, Аарон Мартин, Мурильо, Васкес, Араухо (Айду, 85), Мендес, Денис Суарес (Бельтран, 77), Тапия, Нолито (Солари, 77), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 68).

Атлетик: Унаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ, Баленсиага, Рауль Гарсия (Муниаин, 46), Дани Гарсия, Морсильо (Ибаи Гомес, 86), Унаи Лопес (Венседор, 69), Беренгер (Де Маркос, 79), Вильялибре (Уильямс, 68).

Предупреждения: Лекуэ, Санти Мина, Васкес, Мурильо.