Завершился матч чемпионата Испании.
Гранада, getty images
14 марта 2021, 19:14
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги Гранада минимально обыграла Реал Сосьедад (1:0).
На 52-й минуте Гранада вышла вперед. Санчес получил передачу от Диаса и открыл счет в матче. Этот мяч оказался единственным в матче.
Гранада - Реал Сосьедад 1:0
Гол: Санчес, 52
Гранада: Руй Силва, Херман Санчес, Фулькье (Диас, 49), Кини, Дуарте, Этеки (Монторо, 67), Кенеди, Кина (Гоналон, 53), Вико (Пуэртас, 53), Эррера, Сольдадо (Молина, 67).
Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Горосабель (Барренечеа, 78), Ле Норман, Субельдия, Мерино, Сильва (Гуриди, 28), Янузай (Порту, 63), Ильярраменди (Гевара, 78), Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 63).
Предупреждения: Кенеди, Санчес, Порту, Гевара.