"Нервионцы" отпраздновали победу на своем поле.
Севилья - Бетис, getty images
15 марта 2021, 00:14
Севилья в рамках поединка 27-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле Бетис и добилась минимальной победы.
Единственный гол в поединке забил Эн-Несири в середине первой половины игры после передачи Хесуса Наваса.
Севилья — Бетис 1:0
Гол: Эн-Несири, 27
Севилья: Буну — Диего Карлос, Кунде, Навас, Акунья — Хордан, Гомес (Ракитич, 67), Сусо (Оливер Торрес, 67), Фернандо (Гудель, 79), Окампос (Рекик, 86) — Эн-Несири (де Йонг, 86).
Бетис: Роблес — Манди, Эмерсон, Миранда (Морено, 78), Руис — Родригес (Вильям Карвалью, 78), Гуардадо (Хуанми, 65), Руибаль (Хоакин, 64), Каналес — Фекир — Иглесиас.
Предупреждения: Окампос, Диего Карлос, Хордан — Каналес, Руйбал, Морено, Хоакин, Карвальо