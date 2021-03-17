Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В матче-доигровке 2-го тура испанской Ла Лиги Севилья дома переиграла Эльче (2:0).

В первом тайме игра была достаточной равной, но под конец первой половины хозяева вышли вперед. Юссеф Эн-Несири откликнулся на подачу с правого фланга и головой переиграл Бадию.

Во втором тайме Эльче всеми силами пытался отыграться, но свой второй мяч забила Севилья. Франко Васкес получил мяч в штрафной и забил пяткой, 2:0.

Севилья - Эльче 2:0

Голы: Эн-Несири, 42, Васкес, 90

Севилья: Буну, Серджи Гомес, Кунде, Навас, Акунья (Гомес, 88), Оскар Родригес (Мунир, 62; Васкес, 87), Ракитич, Сусо (Рекик, 78), Гудель, Оливер Торрес, Эн-Несири (де Йонг, 87).

Эльче: Бадия, Кальво, Верду, Хосема (Мохика, 77), Паласиос, Хосан (Милья, 69), Фидель (Пьятти, 77), Марконе, Гути (Родригес, 84), Бойе, Каррильо (Моренте, 69).

Предупреждения: Серджи Гомес, Оскар Родригес, Мохика.