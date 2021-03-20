Испания

Севильцы дожали соперника под занавес матча.

В матче 28-го тура чемпионата Испании Бетис забил Леванте два безответных мяча.

Гости успешно оборонялись 70 минут, после чего в течение пяти минут пропустили от Набиля Фекира и Хуанми.

Бетис — Леванте 2:0

Голы: Н.Фекир, 70, Хуанми, 75.

Бетис: Браво — Эмерсон, Манди, Руис, Морено — Родригес (Карвальо, 66), Гуардадо — Лайнес (Хуанми, 66), Н.Фекир, Каналес — Иглесиас (Хоакин, 90).

Леванте: Фернандес — Мирамон (Дуарте, 83), Везу, Робер, Клерк — де Фрутос, Вукчевич (Мальса, 77), Бардхи, Моралес (Сон, 77) — Рохер, Гомес (Леон, 77).

Предупреждения: Родригес, Карвальо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.