Севильцы дожали соперника под занавес матча.
Getty Images
20 марта 2021, 00:01
В матче 28-го тура чемпионата Испании Бетис забил Леванте два безответных мяча.
Гости успешно оборонялись 70 минут, после чего в течение пяти минут пропустили от Набиля Фекира и Хуанми.
Бетис — Леванте 2:0
Голы: Н.Фекир, 70, Хуанми, 75.
Бетис: Браво — Эмерсон, Манди, Руис, Морено — Родригес (Карвальо, 66), Гуардадо — Лайнес (Хуанми, 66), Н.Фекир, Каналес — Иглесиас (Хоакин, 90).
Леванте: Фернандес — Мирамон (Дуарте, 83), Везу, Робер, Клерк — де Фрутос, Вукчевич (Мальса, 77), Бардхи, Моралес (Сон, 77) — Рохер, Гомес (Леон, 77).
Предупреждения: Родригес, Карвальо.
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