Испания

Команда Зинедина Зидана обошла Барселону в турнирной таблице.

В матче 28 тура испанской ЛаЛиги Сельта на своем поле принимала Реал. Поединок очень удачно начался для "королевского клуба". К 20-ой минуте Бензема оформил дубль. Любопытно, что в обоих случаях главному голеодору мадридской команды ассистировал Кроос.

Под занавес первой половины встречи Мина сократил отставание. Это придало уверенности команде из Виго. Во втором тайме они имели все шансы спасти матч. Самый лучший момент был у Аспаса, когда он стрелял со штрафного, но каркас ворот спас команду Зидана от неприятностей.

Французский коуч Реала провел всего одну замену, которая, как оказалось, стала решающей. Асенсио заменил уставшего Крооса, а через 20 минут праздновал гол, который поставил точку в этом матче. Ассистировал испанцу герой встречи Бензема.

3:1 — Реал добывает вторую победу кряду и обходит Барселону в турнирной таблице. Свой матч 28 тура каталонцы проведут завтра против крепкого Реала Сосьедад. А вот Сельта, несмотря на поражение, сохранила 11 место от посягательств Валении, которая отстает на четыре пункта.

Сельта — Реал 1:3

Голы: Мина, 40 — Бензема, 20, 30, Асенсио, 90+4.

Сельта: Виллар — Мальо, Араухо, Мурильо (Факундо, 84), Карикол — Тапиа — Мендес (Бельтран, 84), Суарес, Нолито (Солари, 71 (Фонтан, 90+1)) — Аспас, Мина.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Асенсио, 71) — Модрич — Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Тапиа, 25, Суарес, 78, Солари, 85 — Винисиус, 22, Начо, 70, Модрич, 80.