Завершился поединок чемпионата Испании.
Уэска - Осасуна, getty images
20 марта 2021, 21:23
Уэска в рамках поединка 28-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле Осасуну и сыграла в "сухую" ничью.
За девяносто минут игрового времени команды так и не смогли поразить ворота друг друга, хотя хозяева владели некоторым преимуществом.
Уэска — Осасуна 0:0
Уэска: Фернандес — Галан, Вавро (Инсуа, 59), Пулидо, Маффео — Микель Рико (Серхио Гомес, 83), Феррейро, Сеоане, Сиовас — Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 59), Рафа Мир.
Осасуна: Хуан Перес — Давид Гарсия, Аридане, Хуан Крус (Санчес, 89), Видаль — Торро, Монкайола, Хони Родригес (Рубен Гарсия, 66), Брашанац (Роберто Торрес, 90), Барха — Кальери (Будимир, 78).
Предупреждения: Сиовас — Монкайола, Видаль