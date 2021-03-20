Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

Уэска в рамках поединка 28-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле Осасуну и сыграла в "сухую" ничью.

За девяносто минут игрового времени команды так и не смогли поразить ворота друг друга, хотя хозяева владели некоторым преимуществом.

Уэска — Осасуна 0:0

Уэска: Фернандес — Галан, Вавро (Инсуа, 59), Пулидо, Маффео — Микель Рико (Серхио Гомес, 83), Феррейро, Сеоане, Сиовас — Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 59), Рафа Мир.

Осасуна: Хуан Перес — Давид Гарсия, Аридане, Хуан Крус (Санчес, 89), Видаль — Торро, Монкайола, Хони Родригес (Рубен Гарсия, 66), Брашанац (Роберто Торрес, 90), Барха — Кальери (Будимир, 78).

Предупреждения: Сиовас — Монкайола, Видаль