Испания

"Нервионцы" отыгрались на последних минутах.

Вальядолид принимал Севилью на своем поле в рамках поединка 28-го тура чемпионата Испании и сыграл вничью.

Первый гол в поединке забил Орельяна с одиннадцатиметровой отметки в конце первой половины игры, а гости сравняли счет в компенсированное время усилиями Буну, который пришел в чужую штрафную.

Вальядолид — Севилья 1:1

Гол: Орельяна, 44 — Буну, 90+4

Вальядолид: Роберто — Янко, Эль-Ямик, Оласа, Хоакин Фернандес — Меса (Сан-Эметерио, 75), Орельяна (Кике Перес, 84), Алькарас (Мичел, 75), Плано (Бруно Гонсалес, 84) — Гвардиола, Вейсман (Кодро, 84).

Севилья: Буну — Кунде, Навас (Окампос, 46), Рекик (де Йонг, 67), Диего Карлос — Торрес (Акунья, 46), Жордан (Оскар Родригес, 78), Гомес, Гудель (Ракитич, 67), Сусо — Эн-Несири.

Предупреждения: Меса, Оласа, Орельяна — Буну