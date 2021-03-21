Испания

Опытный полузащитник Реала Сосьедад восстанавливается после повреждения спины.

Накануне ответственного домашнего поединка против каталонской Барселоны в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги, баскский Реал Сосьедад опубликовал заявку своей основной команды на предстоящую игру.

К несчастью, в ней не оказалось испанского полузащитника "королевских" Давида Силвы, который будет вынужден пропустить определяющую для его команды игру, с точки зрения борьбы за место в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон, из-за повреждения спины.

35-летний футболист был вынужден покинуть поле по ходу поединка прошлого уик-энда против Гранады (0:1), однако недельного цикла восстановления и тренировок оказалось недостаточно для того, чтобы привести Силву в оптимальные кондиции.

Иманоль Альгуасиль, вероятнее всего, предпочтет замену своему игроку в виде Андера Гевары.

В текущем сезоне Давид Сильва провел за Реал Сосьедад уже 22 поединка, в которых отличился голом лишь однажды, но при этом отдал четыре голевые передачи.

Матч Реал Сосьедад — Барселона состоится 21 марта, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.