Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги Хетафе сыграл вничью с Эльче (1:1).

В первом тайме был забит один гол. На 20-й минуте Милья вывел вперед Эльче. Во втором тайме активнее заиграл Хетафе. На 61-й Унал сумел сравнять счет.

На 84-й минуте Анхель из Хетафе не сумел реализовать пенальти.

Хетафе — Эльче

Голы: Унал, 61 — Милья, 20

Хетафе: Сория, Джене, Иглесиас, Шакла, Оливера, Арамбарри, Кукурелья, Кубо (Портильо, 72), Максимович (Анхель Родригес, 49), Аленья (Тимор, 86), Унал (Поведа, 86).

Эльче: Бадия, Кальво, Мохика, Паласиос, Верду, Гути, Марконе, Моренте (Пьятти, 77), Фидель, Милья (Каррильо, 64), Бойе.

Предупреждения: Арамбарри, Марконе, Бойе, Шакла, Кальво, Милья, Каррильо, Фидель.

На 84-й Анхель (Хетафе) не реализовал пенальти