Испания

Кандидатам на статусный пост предстоит пройти все из возможных кругов ада.

Согласно публикации на официальном сайте мадридского Реала, действующий президент "сливочных" Флорентино Перес, после засушивания доклада на очередном заседании Совета директоров, обратился к Избирательному совету клуба с просьбой инициировать процедуру назначения выборов президента и совета директоров.

Напомним, что сам Перес успешно проходил процедуру баллотирования на избираемую должность во главе Реала уже трижды в своей жизни: в 2000-м и 2004-м (переизбран) — во время первого срока правления, а также в 2009-м, так и не получив реального кандидата себе в соперники во время избирательной кампании.

За время своего второго срока правления, Перес не только привел команду ко значительным успехам на внутренней и международной аренах, но и, по всей видимости, сумел построить жесткую властную вертикаль, которая крайне похожа на авторитарный режим.

Так, начиная от 30 сентября 2012 года, когда прошла встреча сосьос — членов клуба, с Пересом, по итогам которой был утвержден новый регламент выборов президента с соответствующим перечнем требований к кандидатам, еще никому не удавалось подступиться к позициям действующего президента клуба.

Помимо прочих, устанавливаются следующие условия для желающих занять престижную должность:

– кандидат должен быть совершеннолетним гражданином Испании;

– иметь возможность в полной мере выполнять все социальные обязанности, согласно законам страны;

– являться сосьос Реала на протяжении непрерывного срока в 20 лет (ранее было 10);

– не иметь запрета на занятие руководящих должностей.

При этом, "кошелек" кандидата должен содержать в себе столько ресурса, чтобы подходить под соответствия закону Испании 10/1990, а именно — иметь возможность покрыть 15% расходов в общем бюджете клуба. При этом, важным условием является отсутствие третьих лиц в цепочке обращения денег у кандидата.

По совокупности данных причин, единственным кандидатом в соперники Пересу видится испанский бизнесмен Висенте Болуда — бывший вице-президент Реала, который занимал данный пост в 2009-м году, и обладающий на данный момент ресурсом около 2 млрд евро (по оценкам Forbes), за счет портовой торговли в Средиземном море, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Эта сумма соотносится с объемом капитала в 2,2 млрд долларов (по данным все того же журнала) у Переса.

После рассмотрения запроса действующего президента клуба, Избирательному совет Реала назовет дату выборов нового президента "галактикос".