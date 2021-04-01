Кандидатам на статусный пост предстоит пройти все из возможных кругов ада.
Флорентино Перес, Getty Images
01 апреля 2021, 13:44
Согласно публикации на официальном сайте мадридского Реала, действующий президент "сливочных" Флорентино Перес, после засушивания доклада на очередном заседании Совета директоров, обратился к Избирательному совету клуба с просьбой инициировать процедуру назначения выборов президента и совета директоров.
Напомним, что сам Перес успешно проходил процедуру баллотирования на избираемую должность во главе Реала уже трижды в своей жизни: в 2000-м и 2004-м (переизбран) — во время первого срока правления, а также в 2009-м, так и не получив реального кандидата себе в соперники во время избирательной кампании.
За время своего второго срока правления, Перес не только привел команду ко значительным успехам на внутренней и международной аренах, но и, по всей видимости, сумел построить жесткую властную вертикаль, которая крайне похожа на авторитарный режим.
Так, начиная от 30 сентября 2012 года, когда прошла встреча сосьос — членов клуба, с Пересом, по итогам которой был утвержден новый регламент выборов президента с соответствующим перечнем требований к кандидатам, еще никому не удавалось подступиться к позициям действующего президента клуба.
Помимо прочих, устанавливаются следующие условия для желающих занять престижную должность:
– кандидат должен быть совершеннолетним гражданином Испании;
– иметь возможность в полной мере выполнять все социальные обязанности, согласно законам страны;
– являться сосьос Реала на протяжении непрерывного срока в 20 лет (ранее было 10);
– не иметь запрета на занятие руководящих должностей.
При этом, "кошелек" кандидата должен содержать в себе столько ресурса, чтобы подходить под соответствия закону Испании 10/1990, а именно — иметь возможность покрыть 15% расходов в общем бюджете клуба. При этом, важным условием является отсутствие третьих лиц в цепочке обращения денег у кандидата.
По совокупности данных причин, единственным кандидатом в соперники Пересу видится испанский бизнесмен Висенте Болуда — бывший вице-президент Реала, который занимал данный пост в 2009-м году, и обладающий на данный момент ресурсом около 2 млрд евро (по оценкам Forbes), за счет портовой торговли в Средиземном море, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Эта сумма соотносится с объемом капитала в 2,2 млрд долларов (по данным все того же журнала) у Переса.
После рассмотрения запроса действующего президента клуба, Избирательному совет Реала назовет дату выборов нового президента "галактикос".