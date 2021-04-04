Завершился матч чемпионата Испании.
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04 апреля 2021, 19:12
В рамках 29-го раунда испанской Ла Лиги Эльче а домашнем поле поделил очки с Бетисом (1:1).
Борха Иглесиас вывел гостей вперед на 14-й минуте игры, реализовав пенальти. Но в середине первого тайма Пере Милья сумел сравнять счет.
Эльче — Бетис 1:1
Голы: Милья, 36 — Иглесиас, 14
Эльче: Бадия, Мохика, Кальво, Паласиос, Верду, Марконе, Гути, Моренте (Родригес, 72), Фидель, Милья (Ригони, 81), Каррильо.
Бетис: Браво, Эмерсон, Морено, Руис, Манди, Вильям Карвалью (Морон, 46), Родригес, Руибаль (Хоакин, 72), Каналес, Фекир, Иглесиас (Хуанми, 27).
Предупреждения: Вильям Карвалью, Руис, Руибаль, Гути.