Испания

"Летучие мыши" сообщили, что их игрок Муктар Диакаби стал жертвой расовой дискриминации со стороны Чалы.

Поединок между Кадисом и Валенсией, который проходит в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги, был прерван из-за предполагаемого расизма.

На 30-й минуте встречи произошла стычка между защитником "летучих мышей" Муктаром Диакаби и игроком Кадиса Чалой.

Как сообщает пресс-служба Валенсии, их футболист стал жертвой расизма со стороны игрока команды соперника, что и стало причиной отказа продолжать поединок.

Тем не менее, впоследствии матч возобновился, однако Муктар Диакаби на поле так и не вышел. Его заменил Гильямон.

"Высказываем полную поддержку в адрес Диакаби. Нет расизму! Игрок, получивший расистское оскорбление, попросил своих товарищей по команде вернуться на футбольное поле", — сказано в заявлении Валенсии.

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