Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 29-го тура испанской Примеры, в котором сыграют андалузская Севилья и мадридский Атлетико.

Центральной игрой воскресной части 29-го тура испанской Ла Лиги станет противостояние между андалузской Севильей и мадридским Атлетико на Рамон Санчес Писхуан.

Хулен Лопетеги, по сравнению с игрой против Вальядолида (1:1), предпочел вернуть в стартовый состав Ивана Ракитича, а также предоставить место на поле для нападающего Лукаса Окампоса.

У Диего Симеоне сразу можно заметить большие проблемы с подбором кадров, ведь на скамейке Атлетико в этот вечер будет всего шесть футболистов, а центральный защитник Стефан Савич пропустит игру из-за проблем с желудком. Именно поэтому наблюдаем в центре обороны в стартовом составе Эрмосо. Также, Сауль вернулся в центр полузащиты, а Лемар переместился в линию атаки.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, де Йонг, Окампос.

Запасные: Вацлик, Диас, С. Гомес, Рекик, Гудель, Мунир, Родригес, Эн-Несири, Видаль, Торрес, Васкес, А. Гомес.



Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Лоди — Льоренте, Коке, Сауль — Лемар, Суарес.