Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги Кадис сумел обыграть Валенсию (2:1).

Кадис вышел вперед на 14-й минуте. Автором гола стал Чала. Однако На 19-й Гамейро воспользовался передачей от Гуедеша и счет сравнял.

На 88-й минуте Маркос Мауро после паса от Алехо вырвал три очка для Кадиса.

Нельзя не вспомнить тот факт, что поединок приостанавливали. На 30-й минуте произошла стычка между защитником "летучих мышей" Муктаром Диакаби и Чалой. Как после стало известно, Диакаби стал жертвой расизма со стороны игрока команды соперника, что и стало причиной отказа продолжать поединок.

В результате матч все же продолжили. Однако уже без Диакаби и Чалы, которых заменили Гильямон Сантамарин и Маркос Мауро соответственно.

Кадис - Валенсия 2:1

Голы: Чала, 14, Мауро, 88 - Гамейро, 19

Кадис: Ледесма, Карселен, Чала (Маркос Мауро, 46), Эспино, Фали Хименес, Искьердо (Помбо, 79), Хосе Мари, Сальви Санчес, Йонссон, Переа (Алехо, 62), Негредо (Малбашич, 74).

Валенсия: Доменек, Гайя, Диакаби (Гильямон, 30), Габриэл Паулиста, Васс (Вальехо, 73), Гедеш, Рачич, Алекс Бланко (Черышев, 73), Солер, Тьерри Коррейя (Муса, 89), Гамейро (Кутроне, 89).

Предупреждения: Сальви Санчес, Чала, Диакаби, Габриэл Паулиста.