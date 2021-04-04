Испания

Атлетико уступил Севилье и подставил лидерскую позицию под удар

Коллектив Диего Симеоне не справился с одним из двух наиболее серьезных соперников в концовке сезона.

Севилья — Атлетико, Getty Images

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Севилья — Атлетико 1:0

Гол: Акунья, 70



Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан (Гудель, 87), Фернандо, Ракитич — Сусо (А. Гомес, 76), де Йонг (Эн-Несири, 62), Окампос (Васкес, 87).



Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Эррера, 74), Лоди (Корреа, 34) — Льоренте, Коке, Сауль — Лемар (Кондогбия, 74), Суарес.



Предупреждения: Акунья — Фелипе, Суарес, Льоренте, Кондогбия



На 8-й минуте Лукас Окампос (Севилья) не забил пенальти (вратарь).