Реал и Барселона провели очную встречу в чемпионате Испании.
Карим Бензема открыл счет в матче, фото Getty Images
10 апреля 2021, 23:58
Отчет о матче читайте позже.
Реал - Барселона 2:1
Голы: Бензема, 13, Кроос, 28 — Мингеса, 60
Реал: Куртуа — Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Мариано, 72) — Вальверде (Асенсио, 61), Бензема (Марсело, 72), Винисиус
Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Ленгле — Дест (Гризманн, 46), Бускетс (Роберто, 64), де Йонг, Альба — Месси, Педри — Дембеле
Предупреждения: Педри, 23, Араухо, 26, Альба, 84 — Модрич, 69, Начо, 69, Каземиро, 89
Удаление: Каземиро, 90