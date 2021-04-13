Испания

Команды на двоих забили семь голов.

Севилья в рамках поединка 30го тура чемпионата Испании отправилась в гости к Сельте и добилась победы в зрелищном матче.

"Нервионцы" быстро открыли счет, но затем пропустили дважды. Фернандо смог восстановить паритет, но Мендес под занавес первого тайма вновь вывел "кельтов" вперед.

Во второй половине игры подопечные Лопетеги дважды поразили ворота соперника усилиями Гомеса и Ракитича.

Сельта — Севилья 3:4

Голы: Аспас, 20, 23, Мендес, 43 — Кунде, 7, Фернандо, 35, Ракитич, 60, Гомес, 76

Сельта: Вильяр — Мартин, Фонтан, Айду, Мальо — Мендес, Денис Суарес, Тапия, Нолито (Баэса, 86) — Аспас, Санти Мина (Феррейра, 27, Бельтран, 83).

Севилья: Буну — Навас (Мунир, 86), Диего Карлос, Кунде, Акунья — Жордан (Оливер Торрес, 64), Фернандо, Сусо (Гомес, 67), Ракитич (Гудель, 86), Окампос — Эн-Несири (де Йонг, 64).

Предупреждения: Аспас, Мальо — Кунде, Диего Карлос