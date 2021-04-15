Испания

Наставник Манчестер Сити вспомнил ранние этапы своей тренерской карьеры.

Еще до ответного поединка против дортмундской Боруссии в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА (2:1), испанские журналисты спросили главного тренера английского Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу о его воспоминаниях относительно финального поединка Кубка Испании-2011/12, в котором каталонская Барселона под его руководством не оставила шансов баскскому Атлетику (3:0).

При этом, данная встреча стала последней, на данный момент, для испанского специалиста во главе "блаугранас", после чего он взял сезонную паузу перед тем, как возглавить мюнхенскую Баварию.

Гвардиола вспомнил некоторые факты о том поединке: "Помню, когда я вышел на поле, то увидел, насколько игроки Атлетика напряжены. С другой стороны, напротив них стояли мои подопечные, которые были полностью расслаблены, словно играли товарищеский матч. Они знали к чему готовиться, и знали, что победят.

Команды Марсело Бьелсы всегда славились своей стойкостью характера, поэтому я не скажу, что игра получилась для нас слишком простой. Но этот состав Барселоны этого не заметил. Хотели бы забить пять голов — забили бы пять, захотели бы восемь — восемь.

В быту это были прекрасные люди в чисто человеческих отношениях, но на поле это были гребанные убийцы", — ярко подытожил свой рассказ испанский наставник.

"Внутри меня разгоралась настоящая эмоциональная трагедия в том финале, но я старался быть хладнокровным", — добавил Пеп.

Впрочем, сейчас Гвардиола далек от проблем каталонского клуба, и всерьез намерен выполнить намеченные планы на финальный отрезок сезона, одержав победу во всех возможных турнирах с Манчестер Сити.

К слову, на пути к финалу Лиги чемпионов УЕФА у "горожан" будет стоять французский ПСЖ.