Испания

Это сэкономит клубу приличную сумму в непростой финансовый период.

Как сообщает испанский ресурс ABC, футболисты мадридского Реала решили пойти на встречу клубу, и отказались от крупной премии, в случае, если им удастся одержать победу в текущем розыгрыша Ла Лиги или Лиги чемпионов УЕФА.

Речь идет о сумме около 30 млн евро, которые удастся сэкономить "сливочным" в качестве отсутствия выплат за турниры, что будет особенно актуальным в тяжелый для всего мира "пандемический" сезон.

Стоит напомнить, что подобный шаг футболисты Реала сделали и в прошлом сезоне, когда стали триумфаторами национального первенства.

Однако, игроки все равно оставили за собой возможность получить неплохие подъемные, но только лишь при условии, что им удастся завоевать трофей и на внутренней, и на международной аренах.

Но даже в этом случае, команда согласилась взять только половину от общего потенциального внутреннего призового фонда в 60 млн евро.

Также, в прошлом сезоне футболисты Реала добровольно пошли на 10-процентное сокращение месячного оклада, что позволило клубу высвободить сразу 40 млн евро.

Напомним, что "сливочные" нынче располагаются на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от соседей по городу в лице мадридского Атлетико на один балл, за восемь туров до конца сезона. В то же самое время, в рамках Лиги чемпионов УЕФА подопечных Зинедина Зидана ожидает дуэль на полуфинальной стадии против лондонского Челси.