Испания

Football.ua представляет анонс матча 33-го тура Ла Лиги.

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги состоится принципиальное противостояние между Хетафе из одноименного пригорода столицы Испании и мадридским Реалом.

Хетафе — Реал

Воскресенье, 18 апреля, 22:00. Хетафе, Колозеум Альфонсо Перес. Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания) — главный арбитр встречи. Трансляция на сервисе Megogo.

Дерби Большого Мадрида второго порядка. Так можно коротко охарактеризовать предстоящий поединок. В его контексте речь редко идет о непосредственном соперничестве между Реалом и Хетафе, однако, зачастую, так случается, что потеря очков одной из сторон имеет большой вес в дальнейшем. Можно будет сказать так и о грядущем противостоянии.

У коллективов Пепе Бордаласа и Зинедина Зидана нет общего поля интересов в турнирной таблице, однако Реал хочет взойти на лидерскую позицию ровно в той же степени, насколько "синие" боятся оказаться в зоне вылета. Парадоксально, но именно к этим двум крайностям команды и стремились в предыдущих турах.

Реал одержал важную победу над каталонской Барселоной в El Clasico (2:1), благодаря чему обошел "блаугранас" в турнирной таблице. Теперь, перед "сливочными" остался только один конкурент — мадридский Атлетико, но расстояние до подопечных Диего Симеоне ровно такое же, как и отрыв от коллектива Рональда Кумана: всего одно очко. Стало быть, после столь необходимой мадридскому клубу победы в принципиальной дуэли, обстановка не только не прояснилась, но и накалилась до предела.

Что же касается парней Бордаласа, то тут все просто — команда просто перестала побеждать, поэтому планомерно продолжает опускаться в подвал турнирной таблицы. Есть ли предчувствие, что данный процесс замедлится в принципиальном матче против "бланкос"? Нет, совершенно нет. Как и нет предпосылок к тому, что положение Хетафе хоть немного улучшится до конца сезона. До зоны вылета всего четыре очка, и, глядя на неожиданный рывок Уэски, дистанция эта кажется не такой уж и большой.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 32 (5 побед Хетафе, 3 ничьих, 24 победы Реала), разница мячей — 27:79.

На поле Хетафе: 15 (4 победы Хетафе, 2 ничьих, 9 побед Реала), разница мячей — 15:29.

На поле Реала: 17 (1 победы Хетафе, 1 ничья, 15 побед Реала), разница мячей — 12:50.