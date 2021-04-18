Испания

Феде Вальверде присоединился к ряду других футболистов, которые не сыграют против Хетафе.

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги Хетафе сойдется в домашнем противостоянии с мадридским Реалом, который в прошлом матче чемпионата одолел Барселону и сумел сократить отставание от лидирующего в таблице Атлетико до одного очка.

Казалось, что "сливочные" на фоне последних успехов не испытают особых проблем в предстоящем выездном матче с Хетафе и продолжат "коллекционировать" победы, однако тренерский штаб Зинедина Зидана встретился с очередным непредвиденным барьером — серьезными кадровыми проблемами внутри команды.

Вчера, 17 апреля, пресс-служба Реала опубликовала заявку на предстоящий поединок против Хетафе, в котором оказалось всего 13 полевых футболистов. Уже сегодня ситуация стала еще хуже, ведь, как сообщает официальный сайт "сливочных", Федерико Вальверде контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус, поэтому он отправился на самоизоляцию.

Теперь Зинедин Зидан сможет рассчитывать только на 12 полевых футболистов. Наибольшие проблемы — в оборонительной линии, где как минимум не сыграют Начо Фернандес (дисквалификация), а также Серхио Рамос и Рафаэль Варан (коронавирус).

Напомним, матч Хетафе — Реал Мадрид состоится сегодня, 18-го апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.