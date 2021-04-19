Испания

Украинский голкипер может покинуть Реал в конце текущего сезона.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Fichajes.

22-летний украинец хотел бы получать намного больше игровой практики, чем это происходит под руководством Зинедина Зидана и ввиду конкуренции с Тибо Куртуа, поэтому он не против рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

По информации источника, в услугах Лунина заинтересованы три клуба испанской Ла Лиги. Помимо Бетиса и Гранады, подписать украинского голкипера планирует Эйбар, который рискует понизиться в классе по итогам текущего сезона.

Учитывая непростую финансовую ситуацию, мадридский Реал готов рассмотреть полноценную продажу Андрея Лунина, который провел в этой кампании только один матч. Transfermarkt оценивает молодого вратаря, который провел только один матч в текущей кампании, в 3 миллиона евро.

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