Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги Бетис дома удержал ничью в матче с Атлетиком (0:0).

В самом начале матча хоязева, которые до стартового свистка считались фаворитами встречи, оказались в аутсайдерах. Все из-за грубого фола Фекира на 11-й минуте игры.

Гости перехватили инициативу и имели несколько отличных шансов открывать счет. Но защита "бетикос" держалась отлично, да и Браво не сплоховал. Поединок так и завершился, 0:0.

Бетис — Атлетик 0:0

Бетис: Браво, Бартра, Манди, Миранда, Эмерсон, Руибаль (Гуардадо, 78), Родригес, Тельо (Лайнес, 66), Каналес (Акуоку, 87), Фекир, Иглесиас (Морон, 66).

Атлетик: Унаи Симон, Лекуэ, Де Маркос, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Рауль Гарсия, 62), Весга (Унаи Лопес, 62), Морсильо (Ибаи Гомес, 68), Венседор, Беренгер (Уильямс, 82), Вильялибре.

Предупреждения: Де Маркос, Родригес, Гуардадо, Браво.

Удаление: Фекир.