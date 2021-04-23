Завершились два поединка чемпионата Испании.
Реал Сосьедад - Сельта, getty images
23 апреля 2021, 00:23
В рамках 31-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад принимал на своем поле Сельту, а Гранада — Эйбар.
Баски пропустили первыми, но очень быстро восстановили паритет, а затем и вышли вперед благодаря голу Янузая.
Гранада, в свою очередь, не оставила шансов сопернику и отправила в его ворота четыре мяча, на которые гости ответили лишь раз.
Реал Сосьедад — Сельта 2:1
Голы: Порту, 26, Янузай, 39 — мальо, 22
Гранада — Эйбар 4:1
Голы: Сольдадо, 22, 77, Пуэртас, 37, Кенеди, 81 Кике, 64