Испания

Завершились два поединка чемпионата Испании.

В рамках 31-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад принимал на своем поле Сельту, а Гранада — Эйбар.

Баски пропустили первыми, но очень быстро восстановили паритет, а затем и вышли вперед благодаря голу Янузая.

Гранада, в свою очередь, не оставила шансов сопернику и отправила в его ворота четыре мяча, на которые гости ответили лишь раз.

Реал Сосьедад — Сельта 2:1

Голы: Порту, 26, Янузай, 39 — мальо, 22

Гранада — Эйбар 4:1

Голы: Сольдадо, 22, 77, Пуэртас, 37, Кенеди, 81 Кике, 64