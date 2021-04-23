Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Атлетико в рамках поединка 31-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Уэску и добился победы со счетом 2:0.

Голами за "матрасников" отметились Корреа и Карраско. Победа позволила команде Симеоне вернуться на первую строчку турнирной таблицы.

Обзор матча:

Атлетико — Уэска 2:0

Голы: Корреа, 39, Карраско, 81

Атлетико: Облак — Хименес, Савич, Триппьер, Лоди — (Фелипе, 87), Коке, Карраско (Кондогбиа, 84), Льоренте, Сауль (Витоло, 87) — Корреа (Торрейра, 84), Эррера (Дембеле, 76).

Уэска: Фернандес — Сиовас, Пулидо, Инсуа (Гарсия, 85), Думбия — Рико, Серхио Гомес (Педро Лопес, 85), Москера (Галан, 63) — Окадзаки (Феррейро, 63), Рафа Мир (Сандро Рамирес, 63), Эскриче.

Предупреждения: Хименес, Сауль