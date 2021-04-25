Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги Уэска на домашнем поле уступила Хетафе со счетом 0:2.

Гости сумели увести три очка благодаря дублю Унала. Сначала турок забил на 20-й минуте, а затем на 52-й.

Уэска — Хетафе 0:2

Голы: Унал, 20, 52

Уэска: Фернандес, Галан, Пулидо, Инсуа (Серхио Гомес, 68), Педро Лопес (Думбия, 68), Феррейро, Москера, Сеоане (Дани Эскриче, 46), Вавро (Сиовас, 46), Рафа Мир, Сандро Рамирес (Окадзаки, 77).

Хетафе: Сория, Суарес, Джене, Оливера, Ньом (Иглесиас, 83), Тимор, Кукурелья, Арамбарри, Максимович (Аленья, 88), Унал (Чема Родригес, 79), Мата (Анхель Родригес, 88).

Предупреждения: Феррейро, Дани Эскриче, Унал, Арамбарри, Иглесиас, Суарес.