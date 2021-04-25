Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура испанской Примеры, в котором сыграют баскский Атлетик и мадридский Атлетико.

Воскресную программу 32-го тура испанской Ла Лиги будет закрывать "атлетическое" дерби между Атлетиком из Бильбао и Атлетико из Мадрида на стадионе Сан Мамес.

По сравнению с игрой против севильского Бетиса (0:0), Марселино предпочел использовать по флангам обороны Андера Капу и Баленсиагу, в то время как в центре защиты пару Нуньесу составил Мартинес. Также, в центре полузащиты у Атлетика сыграет с первых минут Дани Гарсия.

Со стороны Диего Симеоне, на фоне матча против Уэски (2:0), можем наблюдать переход к классической схеме 4-4-2, за счет выхода Фелипе в оборону и перемещения Сауля на левый фланг полузащиты. Пару Корреа в атаке составит Льоренте.

Атлетик: Симон — Капа, Нуньес, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия, Венседор, Морсильо — Вильялибре, Санчет.

Запасные: Эскьета, Весга, Гомес, Лопес, Уильямс, Лекуэ, Де Маркос, Р. Гарсия, Висенте.



Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Феррейра Карраско, Эррера, Коке, Сауль — Корреа, Льоренте.