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Вильярреал — Барселона, getty images
26 апреля 2021, 01:07
В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал дома уступил Барселоне со счетом 1:2.
На гол Чуквезе в середине первой половины игры "сине-гранатовые" довольно быстро ответили двумя точными ударами Гризманна.
Обзор матча:
Вильярреал — Барселона 1:2
Голы: Чуквезе, 26 — Гризманн, 28, 35
Вильярреал: Асенхо, Альбиоль (Марио Гаспар, 89), Альберто Морено (Эступиньян, 60), Фойт, Пау Торрес, Капу (Мойсес Гомес, 76), Парехо, Чуквуэзе (Пино, 89), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 60), Жерар Морено.
Барселона: тер Стеген, Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Серджи Роберто, 46), де Йонг, Бускетс (Араухо, 88), Педри (Мориба, 64), Пике, Месси, Гризманн (Дембеле, 80).
Предупреждения: Гризманн, Альбиоль, Пау Торрес, Бускетс, Мингеса.
Удаление: Тригерос.