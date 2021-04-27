Испания

Зидан пожалел об отсутствии ротации в важных моментах сезона.

Отсутствие регулярной игровой практики в начале сезона стало причиной для перехода норвежского полузащитника мадридского Реала Мартина Эдегора в лондонский Арсенал в зимнее трансферное окно на павах арендного соглашения.

Действующее соглашение с "канонирами" подходит к концу в июне текущего года, при этом, как сообщает испанское издание AS, вероятность того, что "галактикос" отправят игрока в новую аренду, находится на крайне низком уровне вероятности.

Дело в том, что нагрузка на основную пару центральных полузащитников мадридского Реала, Модрич – Кроос, серьезно возросла именно после зимней паузы, в результате чего только на их счету уже 6128 минут игрового времени в текущем сезоне.

К слову, хорват продолжает удерживать пальму первенства, как наиболее частый игрок основного состава, чем любой другой полузащитник Ла Лиги в возрасте от 31 года.

Потенциальные проблемы с выходом на трансферный рынок в условиях продолжающейся пандемии и возможных санкций в адрес клуба за участие в создании Суперлиги Европы, а также желание президента клуба Флорентино Переса попытать счастье в борьбе за нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, серьезно сковывают финансовые возможности Реала на летнюю трансферную кампанию, в результате чего единственным доступным вариантом остается сохранение возвращающихся из аренды игроков.

В текущем сезоне Эдегор провел в английской Премьер-лиге уже 10 матчей (580 минут), в которых забил один мяч.