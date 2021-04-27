Испания

Испанцы хотя завершить сезон при хоть каком-то количестве болельщиков на стадионах.

Как известно, пандемия COVID-19 вот уже как более чем на год закрыла трибуны футбольных стадионов от посещения многочисленных группы болельщиков по всему миру.

Однако, страны постепенно начинают мириться с жизнью в условиях "новой нормальности", и с каждым днем мы наблюдаем все большее желание футбольных чиновников ускорить процесс возвращения публики на спортивные арены.

По схожему пути, как сообщает ресурс El Larguero, намерены пойти и в Испании, где руководство Ла Лиги выступило с твердым намерение допустить фанатов на трибуны стадионов на последние четыре тура национального первенства.

Согласно данным источника, в парламент Испании уже были переданы соответствующие наработки по данному вопросу, а основой предложения футбольных функционеров является обеспечение 25% заполняемости арен, без допуска гостевых болельщиков, ношением масок, соблюдением мероприятий по защите от COVID-19, а также запрет на стоячий просмотр матча и распевание речевок.

Также, уже есть информация о поддержке министерством спорта данной идеи, однако решающее слово по данному вопросу будет оставаться за министерством здравоохранения.

Сообщается, что представители Ла Лиги уже подготовили "план Б", на случай отказа от первоначальной идеи, в рамках которого допуск фанатов на трибуны будет открыт на последние два тура, а не четыре, как предполагает изначальная задумка.

Решение всех отделов при правительстве Испании ожидается уже в ближайшее время.