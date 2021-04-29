Испания

Игроки Барселоны вынуждены доигрывать матч без главного тренера.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Барселона принимает на своем поле Гранаду, где на момент 79-й минуты встречи гости имеют минимальное преимущество в счете (1:2).

Нельзя не отметить, что на 66-й минуте данного противостояния главный арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес показал перед глазами наставника "сине-гранатовых" Рональда Кумана красную карточку.

По всей видимости, причиной наказания стали чрезмерные эмоции и споры с судейской бригадой со стороны нидерландского специалиста.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Барселона — Гранада вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.