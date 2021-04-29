Испания

Команда Рональда Кумана не воспользовалась возможностью выйти на первое место чемпионата.

В 33 туре чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Гранаду, которая не оставляет попыток побороться за зону еврокубков. У каталонцев цели куда серьезнее. В случае победы команда Кумана могла подняться на вершину турнирной таблицы.

Все шло по плану Барсы в первом тайме. Каталонцы традиционно много владели мячом, но мало били по воротам. Из семи ударов только четыре пришлись в створ. Соперник же вообще не тревожил Тер Штегена.

На экваторе первой половины встречи Барса вышла вперед. Классную комбинацию воплотили в гол Гризманн и Месси. Первый ассистировал, а второй забивал 26 мяч в чемпионате. 1:0.

Барса не сумела забить второй и за это очень больно поплатилась. Любопытно, что Гранада нанесла всего два удара по воротам Тер Штегена за 90 минут — и оба точно в цель.

На 64-ой минуте Мингеса не смог прервать передачу на Мачиса. Форвард этим воспользовался, вбежал в штрафную, после чего переиграл вратаря. 1:1.

Прошло еще 15 минут — и Гранада неожиданно вышла вперед. Луис Суарес нашел в штрафной Хорхе Молину, и 39-летний форвард ударом головой сделал счет 1:2.

У Барсы было ровно 15 минут, чтобы перевернуть игру в свою пользу, но они даже не смогли организовать финальный штурм. А ведь это поражение может стать ключевым в борьбе за золотые медали чемпионата.

Барселона осталась на третьем месте с 71 очком в своем активе. Дальше их ждет домашняя игра с Валенсией и выезд на Ванда Метрополитано к Атлетико.

Гранада осталась на восьмой строчке с 45 очками. В следующем туре подопечные Мартинеса сыграют выездной матч с Кадисом.

Барселона — Гранада 1:2

Голы: Месси, 23 — Мачис, 63, Молина, 79.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Дембеле, 72), Пике, Умтити — Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс (Тринкао, 81), Мориба (Педри, 73), Альба — Месси, Гризманн.

Гранада: Эскандель — Виктор Диас, Херман Санчес, Неуэн Перес — Фулькье, Эррера, Этеки (Гоналон, 61), Кини — Луис Суарес, Сольдадо (Молина, 61), Мачис (Марин, 76).

Предупреждения: Сольдадо, 20, Неуэн Перес, 43